/ / Secretaria de Educação reuniu professores para debater o Plano Nacional de Educação

Professores, servidores da Secretaria de Educação e membros do Conselho Municipal de Educação debateram as metas do Plano Nacional de Educação na Semana de Ação Mundial.





Na tarde da última sexta-feira (07) a Secretaria de Educação realizou o dia D referente à Semana de Ação Mundial (SAM) do Plano Nacional de Educação (PNE). O evento foi realizado no auditório do Centro de Eventos Olímpio Giacomelli, tendo início às 14h e contando com a presença de educadores e gestoras da Rede Municipal de Ensino, além de servidores da Secretaria de Educação e membros do Conselho Municipal de Educação.





Este ano a Semana de Ação Mundial é realizada de 02 a 09 de junho. A mobilização da SAM em 2019 traz um balanço do que foi feito e do que não foi feito desde 2014 quando foi realizado o pacto do Plano, que pensou os passos para a educação no Brasil até 2024 de forma a exigir o cumprimento dos compromissos firmados pelo Estado brasileiro. Estando na metade de seu decurso e não tendo nenhuma meta integralmente cumprida por ele.





O evento foi realizado com o objetivo de debater as metas firmadas pelo Governo através do PNE e fazer um comparativo entre as 20 metas do PNE e o que tem no Plano Municipal de Educação no que foram realizados diversos avanços. “O Município de Vera juntamente com o Conselho Municipal da Educação optou por fazer um comparativo trazendo o que está estabelecido no PNE nas 20 metas e o que nós temos no nosso Plano Municipal de Educação onde explanamos que felizmente no caso do nosso Município tivemos vários avanços já no plano nacional pouca coisa foi feita desde 2014 quando começou a vigorar a lei”, expôs Gabriela.





O Plano Nacional de Educação é um plano que tem validade de 10 anos, a contar desde 2014 e com prazo em 2024. Ele determina o que nossos governantes devem fazer pela educação, desde a creche até a universidade. O PNE atual foi debatido amplamente com a sociedade e traz uma proposta de melhorar a educação para que todas e todos possam ter acesso a ela e com qualidade. A secretaria de Educação de Vera destacou as metas que o Município vem cumprindo.





“Em relação ao atendimento de toda a demanda de 0 a 3 anos que é uma das metas colocadas no Plano Nacional que seja ampliado a oferta e o atendimento o nosso Município já atende 100% da demanda de 0 a 3 anos e 100% da população no caso das crianças de 4 a 5 anos.





Da educação no campo uma das metas seria a sala de articulação que no ano de 2019 nós conseguimos implantar hoje denominado laboratório de aprendizagem que é o apoio pedagógico; é uma grande conquista, nunca no campo aqui na rede municipal nós tínhamos ofertado este recurso e hoje temos uma psicopedagoga fazendo este trabalho diariamente na Escola Vitor Valendolf do assentamento”, concluiu a secretária.

Por Dieny Vieira