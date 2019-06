/ / Secretaria de Agricultura de Vera apoia produtores de leite com inseminação artificial em bovinos

Bacia leiteira de Vera produz seis mil e trinta litros de leite por dia e apoio da pasta é fundamental para uma maior produtividade e rentabilidade do produtor rural

A Prefeitura Municipal de Vera através da Secretaria de Agricultura dá o apoio aos produtores da bacia leiteira do Município. O apoio dado é com a inseminação artificial de bovinos que consiste no ato de deposição do sêmen, puro ou diluído, no útero da fêmea em condições que permitam que a mesma fique prenha. Basicamente, a técnica tenta aproveitar ao máximo os cios da matriz e faz com que as crias tenham maior potencial produtivo, por conta do uso de sêmen de reprodutores melhorados.

O secretário de Agricultura Gilmar Weber, expôs que os produtores tinham um apoio do programa balde cheio, quando o programa acabou a secretaria resolveu manter algumas coisas como a inseminação, com a disponibilização do profissional para realizar trabalho e o sêmen para não deixar de apoiar os produtores. Ainda de acordo com o secretário o custo de cada inseminação gira em torno de R$ 100 reais.

“Hoje a nossa bacia leiteira produz em torno de 6 mil e 30 litros de leite por dia. Nós tínhamos até o final de 2018 um projeto em parceria com o SEBRAE que se chamava balde cheio e esse projeto chegou ao fim e nós resolvemos manter algumas coisas do programa. Temos o Nilson que é inseminador na Secretaria e pode ser qualquer dia, sábado, domingo, feriado ele vai estar atendendo normalmente a pessoa precisa estar ligando com um dia de antecedência, no período em que a vaca já está aceitando a monta ai nosso inseminador vai até o local. Nos disponibilizamos para os produtores de leite de Vera alguns tipos de sêmen Holandês, Jersey, Girolando e Jersolanda essas quatro raças. Então o Nilton vai até a propriedade inseminar as vacas de acordo com o que o proprietário solicita. Esse profissional faz outros tipos de procedimentos também às vezes o proprietário está com dúvida se a vaca emprenhou ou não e ele vai até a propriedade e faz o toque na vaca para saber se ela está prenha ou não. E nós atendemos todos os produtores do maior ao menor”, destacou o secretário.

A inseminação artificial em bovinos é um procedimento que requer muita precisão. Por isso é feito por um profissional experiente que é disponibilizado juntamente com o sêmen para os produtores. Nilton Guilherme é este profissional e fala um sobre a importância deste trabalho realizado pela Secretaria para o produtor de leite de Vera.

“A inseminação artificial na bacia leiteira da região, traz a possibilidade de introduzir no rebanho local a genética de animais de alta aptidão produtiva e reprodutiva. Com a inseminação artificial, o produtor tem o benefício de melhorar seu rebanho com a melhor genética disponível no mercado, com menor custo e em um menor espaço de tempo, já que são utilizados sêmens de touros já selecionados e testados geneticamente para características específicas, assim o produtor tem a possibilidade de ter no seu rebanho animais de alta eficiência sem a necessidade de alto investimento em reprodutores. Falando em gado leiteiro, significa que as novilhas filhas desses touros que são utilizados os sêmens na inseminação artificial, vão apresentar melhores índices zootécnicos, sendo os principais: litros de leite por lactação, e menor intervalo entre partos, ou seja, animais que produzem maior quantidade de leite por lactação e menor período seco (intervalo em dias entre lactações). O que resulta em uma maior produtividade, consequentemente maior rentabilidade e qualidade de vida do produtor rural”, explicou Nilton.

O produtor rural Hereches Mendonça de Souza diz que o trabalho realizado pela Secretaria de Agricultura é diferenciado e ajuda no ganho dos produtores rurais do município. “Para nós produtores rurais o trabalho desenvolvido no Município de Vera pela Secretaria de Agricultura é diferenciado de outros municípios. Esse apoio é fundamental aqui nós temos assessoria com inseminação que reflete no ganho da produção de leite e de seus derivados. E ainda podemos ter matrizes de qualidade pois sabemos como é oneroso este processo de reprodução e que não temos recursos financeiros para realizá-lo. É lamentável que as vezes essa assistência da Secretaria não é reconhecida e valorizada por todos. Na pessoa do seu Nilton temos um parceiro que não tem dia nem hora para atender a todos com um serviço de qualidade. Então agradecemos a prefeitura municipal de vera e a secretaria de Agricultura”, concluiu o produtor.

Da Assessoria/ Dieny Vieira