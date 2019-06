/ / Seaf estuda expansão da cadeia produtiva do café em diferentes regiões do estado

O secretário de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), Silvano Amaral cumpriu uma série de visitas técnicas aos municípios de Colniza e Aripuanã, na região Noroeste de Mato Grosso. As informações colhidas durante a agenda darão subsídio à proposta de expansão da cadeia produtiva do café em diferentes regiões.





Para o superintendente de Agricultura Familiar, George Luiz de Lima, que também acompanhou as visitas, ações como a poda adequada e o correto manejo da irrigação geram ganhos expressivos na produtividade, que impactam na renda do produtor. Aliado a isso, a importância da assistência técnica e extensão rural como diferenciais para o êxito da produção.





George ainda destaca, que o alcance de melhores resultados na qualidade do café tem sido um desafio para os produtores. Neste sentido, o governo está empenhado na formatação de estratégias para o aprimoramento da produção.





Em Colniza, a equipe percorreu propriedades consideradas pioneiras no manejo diferenciado do café. Em uma delas, a área plantada chega a 10 hectares e mais de 40 mil pés de café. A produção média é de 80 sacas por hectare, com produtores chegando a atingir até 175 sacas, resultado de cultivares mais produtivos e manejo adequado.





Os técnicos aproveitaram para conhecer o tradicional Café Rocha. A propriedade do comerciante Eidson Rocha é referência no processamento do café. Em 2018 foram industrializadas mais de 1.700 sacas, produzindo um dos melhores cafés da região. O comerciante atua ainda chega a vender mais de 10 mil sacas de café, aproximadamente 600 toneladas.





Em Aripuanã, o destaque da produção cafeeira vai para o distrito de Conselvan, localizado à 80 km de Aripuanã. No município são plantados cerca de 1.000 hectares, destes, 950 estão em Conselvan. A produção total gira em torno de 8 mil sacas. O café se tornou a base da economia entre os produtores e está 100% concentrada nas mãos da agricultura familiar. Técnicos da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Empaer) já auxiliam o município no envolvimento dos produtores e na prestação de assistência técnica adequada para a expansão do plantio.





Projeto





A Seaf estuda a produção de mudas em viveiros localizados nos centros de pesquisa e campos experimentais da Empaer. Os municípios participantes do projeto, assim como os produtores contemplados, terão que cumprir alguns requisitos, como possuir capacidade de investimento, o cumprimento de normas ambientais, e condições de clima e solo favoráveis ao cultivo do café.





Para garantir maior produtividade, o trabalho de ampliação da cafeicultura se baseia no uso do café clonal, geneticamente mais produtivo e mais resistente às adversidades. Entre as vantagens do clonal estão a precocidade da produção, o baixo índice de defeitos agronômicos, e práticas mais simples de manejo, reduzindo o custo da produção.

Da Assessoria