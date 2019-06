/ / Ruan valoriza duelo regional contra Hercílio Luz na segunda fase da Série D

Com uma das melhores campanhas da primeira fase na Série D com cinco vitórias e uma derrota, o Brusque enfrentará um velho conhecido na sequência da competição nacional. A equipe comandada por Waguinho Dias, fará dois duelos regionais contra o Hercílio Luz, que mesmo com a derrota na última rodada, obteve a classificação como um dos quatorze melhores segundos colocados.





Para o volante Ruan, um duelo regional já nesta segunda fase foi bastante positivo. “Eu acredito que será bom para as duas equipes. Os times já se conhecem, o deslocamento entre as cidades é menor, além de facilitar a presença dos torcedores nos estádios. Tenho certeza que teremos dois grandes jogos pela frente”





Determinado em buscar o acesso à Série C, o elenco do Brusque segue trabalhando forte para encarar uma sequência de decisões. “A partir de agora quem errar menos terá mais chances de alcançar o objetivo. Nossa final de Copa do Mundo será contra o Hercílio. Além da preparação física, técnica e tática, nos jogos de mata-mata a preparação mental também poderá fazer a diferença”, revelou Ruan.

O primeiro confronto entre as equipes catarinenses está marcado para o próximo domingo (16), às 16 horas, em Tubarão. O jogo decisivo acontece no dia 23, também às 16 horas, no estádio Augusto Bauer.





Foto Anexada: Divulgação/Brusque Foto Anexada: Divulgação/Brusque

Assessor de Imprensa