/ / Relatório Anual de Gestão da Saúde é aprovado pelo Conselho Municipal em Audiência Pública

A Audiência foi realizada na sexta-feira (31) na Câmara Municipal de Vereadores de Vera e contou com cerca de 60 pessoas.

Na última sexta-feira (31), foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento a Audiência Pública para a prestação de contas do 1°, 2° e 3° relatórios quadrimestrais de 2018 e do Relatório Anual de Gestão de 2018. O evento foi realizado na Câmara Municipal de Vereadores de Vera e teve início às 15h. Ao todo participaram da Audiência cerca de 60 pessoas, entre elas o secretário de Saúde Waldir Alessandro Gabriel, servidores da Secretaria de Saúde e da Administração Municipal além de membros do Conselho Municipal da Saúde de Vera e o vereador Antônio Pena Fiel.

A abertura foi feita pelo secretário Waldir, que agradeceu a presença de todos e falou da importância da sociedade participar do evento, uma vez, que assim podem ficar por dentro de tudo que é feito pela Secretaria de Saúde, além de saber onde toda a verba destinada à pasta é investida. “A audiência pública foi muito produtiva. Por meio dela os que se fizeram presentes conseguiram entender onde é investido o recurso destinado à saúde. Entretanto, gostaríamos de lembrar também que a participação da população (usuários do SUS) foi muito baixa. Esperamos uma maior participação na próxima audiência. Porque é participando que a população consegue cobrar melhorias”, destacou o secretário.

O enfermeiro e coordenador da Vigilância em Saúde de Vera Geovane Ruhoff, foi quem fez a apresentação da prestação de contas e do relatório anual de gestão. Após a apresentação o relatório foi aprovado pelo Conselho Municipal da Saúde de Vera.

Por Dieny Vieira