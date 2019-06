/ / Prestes a disputar sua segunda temporada em Portugal, goleiro Bruno Brigido admite desejo de volta aos treinos no Feirense: “A saudade bateu”

As férias do goleiro Bruno Brigido estão terminando. Amanhã (terça-feira), ele embarca para Portugal e na próxima quinta-feira inicia os treinamentos na pré-temporada do Feirense. Essa será a segunda época do arqueiro em solo português. Bruno Brigido foi contratado pelo Feirense após se destacar no título do Campeonato Paulista da Série A-2 de 2018 pelo Guarani.





Na primeira temporada, Bruno Brigido disputou 12 jogos pelo Feirense. Na reta final da última época, o goleiro ficou afastado dos gramados em virtude de uma pneumonia. Totalmente recuperado, ele agora projeta voltar com força total para mais uma temporada no Feirense. Mesmo treinando no período de férias, o arqueiro admite que não vê a hora de voltar aos treinamentos com o restante dos companheiros. “Minha última temporada foi difícil, mas sou um jogador que tenho como virtude de crescer nas dificuldades. Estou bem adaptado ao Feirense e me sinto preparado para iniciar uma nova temporada e demonstrar todo o meu potencial. As férias foram ótimas, mas já está na hora de voltar. A saudade bateu”, admitiu o goleiro de 28 anos.





O Feirense acabou rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Português. Tendo bastante carinho com o clube português, Bruno Brigido estabelece como meta ajudar a recolocar o time na elite portuguesa. “Estou indo para esta época muito focado em contribuir bastante para o Feirense voltar para a 1ª Liga. Fui muito bem recebido por todos lá, sinto prazer em defender o clube e minha obrigação é retribuir esse carinho com grandes atuações”, finalizou.





Foto: Divulgação/Feirense

Assessor de Imprensa