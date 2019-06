/ / Prefeitura de Itaúba abrirá concurso público para servidores efetivos

O prefeito Valcir Donato sancionou a lei de autoria do Poder Executivo, aprovada pela câmara de vereadores, que autoriza a abertura de concurso público para contratação de servidores efetivos para a prefeitura de Itaúba (100 quilômetros de Sinop). O certame irá preencher uma vaga imediata e formar cadastro de reserva para os demais cargos.

Conforme consta na lei sancionada, a vaga imediata será para o cargo de procurador municipal, que tem remuneração de R$ 3,5 mil, carga horária de 30 horas semanais e exige nível superior em Direito. Será formado cadastro de reserva para os cargos de fiscal de obras, fiscal sanitário, recepcionista, técnico de Enfermagem, técnico de Operação e Monitoramente de Computador e técnico de Laboratório.

Com a lei colocada em vigor, a prefeitura está autorizada a contratar a banca organizadora. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

O último concurso da prefeitura de Itaúba foi executado no início do ano passado. Os salários variavam de R$ 1,2 mil a R$ 3,5 mil, em cargas horárias de 30 e 40 horas semanais. As vagas eram para psicólogo, zelador, orientador social, técnico para sala de vacinas (técnico em enfermagem) e enfermeiro. Ainda houve oportunidades para cadastro de reserva para assistente administrativo, motorista, professor, vigia, cozinheira e lavadeira.