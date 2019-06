/ / Peixoto sedia etapa estadual do motocross após 7 anos como parte das comemorações de aniversário

As comemorações dos 33 anos de Peixoto de Azevedo prosseguem neste final de semana com a quarta etapa do circuito mato-grossense de motocross. Neste sábado tem os treinos e, no domingo, a prova será disputada nas principais categorias com cerca de 150 pilotos de vários municípios. A equipe da prefeitura fez os ajustes na pista e está sendo montada uma ampla estrutura para quem for participar e assistir as provas, às margens da BR-163 no antigo Club Bibos. A última etapa de motocross pelo estadual em Peixoto foi há 7 anos.

Na próxima semana, dias 18 e 19, tem o Festival da Canção de Peixoto de Azevedo com R$ 14, 6 divididos na categorias Mirim. Infanto-Juvenil, Gospel, MPB e Sertanejo.

Ainda na programação de aniversário estão previstos, a partir do dia 5, os Jogos Abertos de Peixoto de Azevedo, na Vila Olímpica. No dia 19 de Julho haverá show de Freestyle com Joaninha e sua equipe. No dia 20 tem a escolha da Miss Peixoto 2019. As festividades terminam no dia dos Garimpeiros, 21 de julho, com show da Banda Novo Thempo.

Só Notícias (foto: Só Notícias/Diego Oliveira/arquivo)