/ / Pais lotam pátio da Escola Silvia Helena para prestigiar os filhos no terceiro arraiá comunitário

A noite foi abrilhantada com apresentação de quadrilha típicas e diferentes como foi à dança da saia, onde a professora colocou uma saia gigante com a qual os alunos interagiram durante a dança. Outra apresentação marcante foi dos alunos que se apresentaram com a música “Que falta eu sinto de um bem”. Os pais e familiares das crianças lotaram o pátio da unidade escolar tudo para poder prestigiar as crianças.