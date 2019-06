/ / Obra paralisada = desperdício de dinheiro público

Chega de falácias e utopias; principalmente, quando o assunto é desperdício de dinheiro público proveniente de recursos advindos dos impostos pagos pelos munícipes, que deveriam ser revertidos em ações impactantes e de alcance social abrangente a população, principalmente aos mais carentes, que estão, ávidos por melhorias estruturais, principalmente, na questão hoje considerada calcanhar de Aquiles das diversas administrações públicas, a educação, que infelizmente em nosso país vem sendo conduzida de forma irresponsável e desmedida, haja vista, grande número de obras públicas paralisadas.





Estou indignado, com algumas ações de governo, principalmente no que tange obras paralisadas; que representam dinheiro público jogado literalmente no ralo. Não cabe mais, aceitarmos e convivermos passivamente, com esse tipo de situação, extremamente nociva aos cofres públicos.

Reporto-me, a Escola Dom Bosco, em Barra do Garças, esta obra, infelizmente encontra-se paralisada. Recentemente, visitei a referida escola, constatei essa triste realidade, que nos comoveu em função do desperdício e descaso, com a utilização de dinheiro público, proveniente de impostos, taxas pagas pelos munícipes.





Como tenho origem militar, não poderia deixar de citar o exemplo bem sucedido, do modelo padrão Tiradentes, que é referencia de escola em nosso estado.





Apenas, mostrar e identificar o problema in loco não é o suficiente. Na condição de deputado estadual, estarei reivindicando através, de visita à secretaria estadual de Educação, Marioneide Kliemaschewsk, cobrando dela, que esta obra de extremo alcance social, seja finalizada e que a população Barra-Garcense, possa sentir-se contemplada com uma escola de qualidade e que seja do padrão Tiradentes.





Estou, mudando a forma de legislar em nosso estado, me empenhando ao máximo, para levar à população de baixa renda, melhorias que possam ser revertidas em benefícios aos munícipes. Já apresentei na Assembleia Legislativa, indicação cobrando, a retomada da obra dessa escola.

Elizeu Nascimento é deputado estadual em Mato Grosso









Laís Canto- Assessora de imprensa

Fotografia Eliel Tenório