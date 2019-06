/ / Mulheres são presas tentando entrar na cadeia de Sorriso com droga e celulares nas partes íntimas

Duas mulheres, 20 e 23 anos, foram presas, hoje, acusadas de tentar entrar com maconha e celulares no Centro de Ressocialização de Sorriso (CRS). De acordo com a Polícia Civil, os objetos estavam escondidos nas partes íntimas das acusadas e foram localizados por agentes penitenciários.

“No momento da revista, foi identificado, nas genitais, o entorpecente, tipo maconha, e também mini celulares, que dificultam a busca dos agentes. As duas foram conduzidas para a delegacia e apresentadas para a autoridade policial”, explicou um investigador da Polícia Civil.

Ainda não se sabe qual detento receberia a droga e os celulares. “Vamos confeccionar o registro da ocorrência e, posteriormente, as duas serão interrogadas”, resumiu o policial.