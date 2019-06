/ / Mudas estão prontas para a restauração da Área de Preservação Permanente do Reservatório da Usina Hidrelétrica Sinop

O gerente de Meio Ambiente, André Vasques, repassou que o objetivo do viveiro é produzir as mudas para a recuperação das APPs do Empreendimento após a formação do reservatório. “O viveiro tem capacidade para produção de 150 mil mudas/ano. As mudas serão utilizadas para o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), que visa a restauração ambiental da APP do reservatório, que será realizada em um período de 07 a 10 anos.”