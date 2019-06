/ / Motorista morre em colisão entre duas carretas e caminhão em Lucas do Rio Verde

O acidente envolvendo uma Scania R 420, um caminhão GM D40, ambos brancos e com placas de Sinop, e uma Mercedes-Benz Axor, de Nova Bandeirantes, ocorreu, hoje, por volta das 16h15, na BR-163, em Lucas do Rio Verde. Um motorista foi encaminhado ao hospital em estado grave e, segundo a concessionária da rodovia, acabou falecendo. Seu nome está sendo confirmado assim como a cidade onde residia. Está sendo apurado se ele residia em São Paulo.

Outros dois condutores saíram ilesos e assinaram termo de recusa de encaminhamento médico.

De acordo com a concessionária, a Scania seguia sentido norte, quando colidiu de frente com a carreta MB Axor, que trafegava em sentido contrário. Em seguida, a Scania atingiu o caminhão, que também seguia sentido Norte.

A Axor estava carregada com madeira e parte da carga caiu na rodovia que precisou ser interditada para atendimento das vítimas, remoção dos veículos e limpeza da pista. O tráfego foi desviado, mas já está liberado.

É o segundo acidente com vítima fatal na 163, em Lucas do Rio Verde, esta semana. Na última segunda-feira, Laércio Volpato Fragerri, 62 anos, faleceu na colisão que ocorreu nas proximidades da ponte do Rio Verde, na saída para Sorriso. Ele dirigia um Toyota Corolla, placas de Várzea Grande, quando se envolveu em uma colisão com uma Scania 113H branca, e morreu na hora. Ele foi sepultado em Várzea Grande.