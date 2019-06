/ / Morre no hospital homem que atirou contra a própria cabeça durante evento de Motocros em Peixoto de Azevedo

Morreu na manhã desta segunda-feira (17), no Hospital Regional o empresário de Matupá que atirou na própria cabeça na tarde de domingo (16) durante o evento de Motocros, no Balneário Bibos em Peixoto de Azevedo.

Segundo relatos de testemunhas a Policia Militar, o homem estava no evento, quando encontrou a ex-mulher no local. Em dado momento ele teria ido até a mulher e a chamado pelo nome, quando ela se virou, o homem sacou uma pistola, calibre 380, e fez o disparo contra a própria cabeça.

De imediato uma ambulância foi acionada, a qual socorreu a vítima e a encaminhou em estado grave ao Hospital Regional, porém ele não resistiu e veio a óbito nesta manhã.

A suspeita é que o homem tenha tentado contra a própria vida, por não aceitar o fim do relacionamento com a ex-mulher. O nome do mesmo não será divulgado, para não expor a vítima.

A Família também pede que as pessoas evitem fazer comentários maldosos, em respeitos a mesma.

A Polícia Militar também esteve no local, colhendo informações e registando o boletim de ocorrência, posteriormente encaminhou a Polícia Civil para as providências necessárias.

Por Olhar cidade