/ / Ministro de Infraestrutura vem a Mato Grosso discutir construção de ferrovias

O ministro de Infraestrutura, Tarcício Gomes, estará em Mato Grosso na sexta-feira (14) para discutir a implantação de ferrovias. A programação prevê visitas em Rondonópolis e em Água Boa com o acompanhamento do governador Mauro Mendes (DEM) e comitiva de autoridades mato-grossenses.

A programação começa pela manhã em Rondonópolis com visitas ao terminal ferroviário da empresa Rumo, que já opera na região, e também nas obras de duplicação da BR 364/163. À tarde, a comitiva segue para Água Boa, no Araguaia, onde será realizada uma audiência pública para debater as obras de infraestrutura das rodovias federais e estaduais do trecho de 383 quilômetros da Ferrovia da Integração Centro-Oeste (Fico).

A audiência foi requerida pelo deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), que organiza o evento em parceria com o Senado. A reunião, que começa às 16h (horário de Brasília), também terá a participação de representantes do Tribunal de Contas da União, DNIT, Valec.

A FICO é um dos projetos de ferrovias mais adiantados em Mato Grosso. Ao todo, o projeto prevê a construção de 1.641 quilômetros de trilhos. Ela nasce em Campinorte (GO) onde se liga com a Ferrovia Norte-Sul e, no primeiro trecho, chega até Água Boa num percurso de 383 quilômetros.

Na segunda etapa, planeja-se a construção de 518 de Água Boa até Lucas do Rio Verde, com construção de um terminal de cargas, e uma última etapa de 740 quilômetros do norte mato-grossense até Vilhena (RO).