/ / Mato Grosso recebe garantia de investimentos federais durante visita de ministro de Infraestrutura

Após conferir a tecnologia logística adotada no Terminal Ferroviário de Rondonópolis (212 km de Cuiabá) o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas assegurou que nos próximos anos o estado de Mato Grosso receberá atenção especial por parte do governo federal. “Mato Grosso é o Estado que seguramente vai ser beneficiado com o maior volume de investimentos do governo federal, seja de forma direta ou indireta. Precisamos aproveitar esse potencial produtivo. A gente vem para cá, vê o Brasil que deu certo, e o poder público precisa ter condições de dar os meios para que os produtores possam continuar crescendo”, afirmou o ministro durante coletiva.

Conforme Só Notícias já informou, pouco antes de embarcar em Brasília com destino a Rondonópolis, o ministro adiantou que ainda este ano o contrato para início das obras da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO), que num primeiro momento vai integrar a Ferrovia Norte-Sul em Campinorte (GO) a Água Boa, será assinado.

Acompanhado pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Antônio Leite dos Santos Filho, Tarcísio visitou também o canteiro das obras de duplicação da BR-364, na travessia urbana de Rondonópolis. O empreendimento está em curso e recebe o aporte de R$ 18 milhões do DNIT.

A travessia soma 3 km e está localizada em uma área predominantemente comercial na junção com a BR-163. Neste momento, estão sendo realizados serviços de terraplanagem e drenagem. Além da duplicação, o projeto inclui implantação de faixa de segurança e acostamento, marginais e retornos, iluminação pública e ciclovia. Atualmente, o trecho conta com um fluxo diário de quase 14 mil veículos de passeios e comerciais no local.

Rondonópolis tem 228 mil habitantes conforme o IBGE (2018) e tem o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso. É a cidade campeã em exportação, além de ter se tornado polo do agronegócio, com destaque para o esmagamento, refino e envaze de óleo de soja e para a fabricação de fertilizante.

A comitiva coordenada pelo Ministro da Infraestrutura visita, hoje, o projeto de iluminação pública da travessia urbana da BR-158 de Água Boa. Com extensão total de 5,2 km, o empreendimento recebeu o investimento de R$ 1,3 milhão por parte do DNIT.

Estiveram presentes o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, o senador Wellington Fagundes, o deputado federal Neri Geller, o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, o superintendente regional do DNIT em Mato Grosso, Orlando Fanaia Machado, e o chefe da unidade local do DNIT no município, Antônio Gabriel Oliveira dos Santos.