/ / Marta ultrapassa Klose e vira maior artilheira da história das Copas

Com o gol anotado pela seleção brasileira sobre a Itália, em jogo válido pela Copa do Mundo Feminina, Marta se tornou a maior artilheira, entre homens e mulheres, da história das Copas do Mundo.





Agora com 17 gols, ela superou o alemão Miroslav Klose. Marta, que perdeu a estreia do Brasil e jogou apenas o primeiro tempo na segunda partida, começou o jogo diante das italianas entre as titulares.





Ela fazia uma atuação discreta até os 28 minutos da etapa final, quando Debinha sofreu um pênalti. A camisa 10 da seleção brasileira foi para a cobrança e não deu chances para a goleira adversária.





A craque do Brasil já havia quebrado outra marca neste Mundial: se tornou a primeira jogadora, entre homens e mulheres, a marcar em cinco edições diferentes de Copa do Mundo.

Ana Carolina Silva

Do UOL, em Valenciennes (FRA)