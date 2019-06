/ / Mais Asfalto: Prefeitura busca aprovação de projeto de R$ 5 milhões para asfaltar 100% de Vera

Projeto de lei foi encaminhado para a Câmara de Vereadores e deve ser analisado e votado na próxima segunda-feira (24) durante a sessão ordinária

Foi encaminhado para a Câmara de Vereadores o projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal de Vera a realizar um empréstimo de R$ 5 milhões junto a Caixa Econômica Federal, para investir em obras de pavimentação asfáltica. De acordo com o Prefeito de Vera Moacir Giacomelli, o projeto foi enviado para a casa de leis e deve ser analisado e votado já na próxima sessão ordinária do Legislativo Municipal que está prevista para segunda-feira (24).

De acordo com o chefe do executivo se os vereadores aprovarem o projeto que beneficiará diretamente a população de Vera, ele acredita que poderá asfaltar 100% dos bairros, ruas e avenidas de Vera que são de competência da Prefeitura Municipal. “Mandei um projeto de lei para a Câmara Municipal, para realizar um financiamento de R$ 5 milhões junto a Caixa Econômica Federal. Com este valor tenho certeza que nós vamos asfaltar 100% da cidade. Então os vereadores precisam aprovar este projeto para que nós possamos continuar asfaltando bairros como o Sol Nascente 1, Esperança entre outros e dar continuidade no asfaltamento da cidade. Se a câmara não aprovar este projeto infelizmente acredito que vou acabar o meu mandato com os bairros como estão, sem asfalto”, explicou o prefeito.

Giacomelli expôs ainda que se o projeto for aprovado todo o maquinário da Administração será utilizado para realizar o asfaltamento no Município. “Se os vereadores aprovarem o projeto de R$ 5 milhões, vamos utilizá-los para fazer o asfalto em Vera, e vamos utilizar todo o maquinário da prefeitura, patrola, caçamba, rolo e nós vamos contratar uma empresa só para fazer a capa asfáltica. E aí a prefeitura vai fazer o asfalto, meio fio, base e sub-base. Então precisamos que os vereadores aprovem este projeto com urgência, por que se formos esperar dinheiro de deputados ou dinheiro grande do Ministério tanto em Brasília, quanto no estado de Mato Grosso não tem dinheiro. A única forma de continuar asfaltando Vera é buscar este valor na Caixa Econômica”, ressaltou.

O prefeito contou ainda sobre o prazo que o município terá para começar a pagar o empréstimo. “Nós teremos dois anos de prazo de carência para iniciar o pagamento e oito anos para pagar o financiamento de R$ 5 milhões. Eu acredito que os vereadores irão aprovar este projeto de lei sim, até porque a sociedade precisa ser atendida. E se a sociedade for atendida com asfalto, nós teremos menos problemas de saúde por causa da poeira. E eu entendo que os vereadores tem que ter raciocínio e aprovar este projeto o quanto antes por que a sociedade merece e precisa e a Administração quer trabalhar”, concluiu Moacir Giacomelli.

Por Dieny Vieira