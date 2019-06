/ / Mãe é acusada de abandonar três filhas menores de idade em residência

As crianças, de 6, 8 e 10 anos, foram encontradas em casa, ontem à tarde, no Jardim Califórnia. Após denúncia do pai, que está separado da mulher, de 30 anos, mãe das menores e acusada de abandono, porque segundo o boletim de ocorrência, teria saído de casa na quarta-feira à noite, por 19h, deixando as filhas sozinhas.

Ainda segundo o documento policial, o pai das meninas que mora em Peixoto de Azevedo (196 km de Sinop), recebeu a denúncia de abandono, acionou o Conselho Tutelar e conseguiu pegar as filhas.

Não foi informado se a mulher foi localizada para prestar esclarecimentos, O caso será investigado pela Polícia Civil, a suspeita pode responder por abandono de incapaz e até perder a guarda das filhas.

Redação Só Notícias (foto: Só Notícias/Guilherme Araújo/arquivo)