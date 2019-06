/ / Júlio Rusch faz balanço positivo do primeiro semestre do Figueirense e busca manter perfil competitivo

O elenco do Figueirense se reapresentou, na última quarta-feira (19), focado em manter o bom desempenho dos últimos jogos na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Completando 22 anos neste sábado (22), o meio-campo Júlio Rusch avaliou de forma positiva o primeiro semestre do Figueirense.





“O grupo sofreu uma grande reformulação e, mesmo assim, conseguimos fazer um bom estadual. Nessa primeira parte da Série B, que é uma competição bastante equilibrada, tivemos apenas uma derrota e estamos a dois pontos do G4. Estamos no caminho certo”, revelou Rusch.

Com dezessete jogos com a camisa do Figueirense e apenas quatro derrotas, Rusch segue trabalhando forte para seguir contribuindo e evoluindo com a equipe de Hemerson Maria.





“A competitividade dentro do grupo é saudável. Quem ganha com isso é o clube e a comissão técnica. Temos que nos superar, a cada dia, para aproveitar as oportunidades. Quero poder ajudar ainda mais e sigo trabalhando para isso”, destacou o atleta, que possui três gols e três assistências pelo alvinegro.





Durante o período de folga, Júlio Rusch aproveitou para visitar a família e amigos, em Curitiba, mas não deixou de cuidar da parte física já visando a sequência da temporada.





“Esse tempo é raro na nossa profissão, então procurei aproveitar ao máximo os meus familiares. No Paraná, eu treinei fisicamente todos os dias com o preparador físico, Rafael Francisco, que sempre me auxilia, nesses períodos, para me reapresentar da melhor maneira possível. Vamos para o momento mais decisivo da temporada e quero muito conquistar o acesso para o clube”, finalizou.





Antes de reiniciar a competição nacional, o Furacão ainda terá a disputa da Recopa Catarinense, contra o Brusque, no próximo dia 04 de julho, no estádio Orlando Scarpelli.





Foto Anexada: Divulgação/Figueirense Foto Anexada: Divulgação/Figueirense

Assessor de Imprensa