/ / Jovem diz ser sobrinho de juíza, ameaça policiais e acaba detido

Um jovem de 25 anos foi detido, durante a madrugada, acusado de desobediência, resistência à prisão e desacato. Os policiais militares registraram, em boletim de ocorrência, que foram ameaçados pelo rapaz, que se recusou a desligar o aparelho de som, em uma residência, na rua dos Aricuris, no bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop. De acordo com os PMs, o acusado se apresentou como sobrinho de uma juíza de Cuiabá.

O caso aconteceu por volta das 4h. Os policiais registraram que foram acionados para atender uma ocorrência de reclamação por som alto. Ao chegarem no local, se depararam com uma “grande aglomeração de pessoas”. Os PMs ordenaram ao rapaz de 25 anos, que se apresentou como dono da casa, para que desligasse o som. No entanto, segundo os militares, o suspeito acabou se alterando e passou a ameaçá-los.

De acordo com o relato registrado no boletim, o homem teria dito que os policiais “não sabiam com quem estavam mexendo” e que não poderiam entrar na casa sem mandado judicial. O rapaz acabou recebendo voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia municipal. Segundo os militares, as demais pessoas “entenderam a situação” e deixaram o local.

Não consta na relação de magistrados disponível no site do Tribunal de Justiça o nome da juíza informado pelo suspeito. O caso será investigado pela Polícia Civil.