/ / Invicto na Série B, Jonathan comemora vitória sobre o Guarani e retorno à titularidade do Atlético-GO

O lateral-direito Jonathan segue sem perder com o Atlético Goianiense nesta Série B do Brasileiro. Presente nos dois primeiros jogos e ausente nas três rodadas seguintes por conta de uma caxumba, o jogador voltou a ser relacionado na última semana, na partida contra o Figueirense, mas ficou no banco de reservas.





No entanto, ontem (06), foi tudo diferente. Jonathan retomou a condição de titular e ajudou o Dragão na vitória sobre o Guarani por 1 a 0. “Feliz por estar de volta ao time, ainda mais com vitória. Tivemos um jogo difícil, o Guarani dificultou bastante para nós, mas felizmente conseguimos aproveitar a oportunidade para fazer o gol. É um resultado importante que nos deixa mais próximos do G-4. Sobre a disputa pela titularidade, é normal. Faz parte do futebol e vou seguir trabalhando, dando o meu melhor, para manter uma vaga entre os 11”, destacou o lateral, que em 20 jogos nesta temporada, acumula 13 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas, aproveitamento de 71,66%.

Nesta Série B, dos três jogos que esteve em campo, foram duas vitórias e um empate. Além disso, já marcou um gol na competição.





Na próxima semana, no último jogo antes da pausa para a Copa América, o Atlético-GO enfrenta fora de casa o Cuiabá. “Partida importante, contra um adversário que pode até nos ultrapassar. Além disso, pela situação da parada no campeonato, é fundamental conseguirmos um bom resultado para trabalharmos com mais tranquilidade e menos pressão durante esse mês sem jogos. Particularmente, nunca enfrentei o Cuiabá, mas sei que vem fazendo uma boa campanha para quem subiu da Série C no ano passado”, concluiu.





A partida entre Cuiabá e Atlético acontece na terça-feira (11), às 20h30, na Arena Pantanal.

Foto: Paulo Marcos/Atlético-GO

Assessor de Imprensa