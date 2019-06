/ / II Campanha Acadêmica da Faculdade Unifama registra coleta de 90 bolsas de sangue

Com os corredores lotados de voluntários, que tiraram um pouco de seu tempo para promover não apenas uma ação solidária, mas um ato que pode salvar até quatro vidas, começou a II Campanha Acadêmica de Doação de Sangue da Faculdade Unifama, promovida pelo curso de Enfermagem, no último sábado (15), na área de convivência da Faculdade. Foram coletadas 90 bolsas de sangue, superando a meta estabelecida de 70 bolsas.

Em parceria com a Agência Transfusional de Peixoto de Azevedo e o Hemocentro de Colíder, a II Campanha foi organizada pela Coordenadora do Curso de Enfermagem, profª. Luciana de Fátima Souza, professores e acadêmicos de Enfermagem, com colaboração especial do acadêmico do curso de Farmácia, João Batista da Silva Curti, que trabalha na Agência Transfusional de Peixoto de Azevedo.

A Campanha contou com uma equipe multidisciplinar composta por: Médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem e bioquímicos. Os acadêmicos do curso de Enfermagem foram responsáveis pelo processo de triagem , preenchimento das fichas de identificação, verificação de sinais vitais e medidas antropométricas dos doadores voluntários, além de encaminharem os doadores para o café da manhã.

Segundo a coordenadora Luciana, a II Campanha veio para somar com todos os municípios, pois as bolsas que foram coletadas serão levadas para o Hemocentro de Colíder e distribuídas para toda a região. Ela agradeceu todos os voluntários, pela dedicação e comprometimento em salvar vidas!

A III Campanha Acadêmica de Doação de Sangue está prevista para o mês de outubro deste ano.

Ascom/Unifama