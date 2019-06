/ / Idosos se divertem em festa junina realizada pela Secretaria de Assistência Social de Vera

As senhoras que participaram da festa vieram caracterizadas com roupas coloridas e muitos adereços tudo para estar impecável, na festa que segundo a Senhora Magdalena Dies Corrêa que participa do Serviço de Convivência dos Idosos Amigos Para Sempre de Vera, a festa é um momento único pensado e preparado especialmente para os Idosos. “As quintas-feiras são sempre nossas. Nós merecemos toda esta alegria de um evento pensado e organizado para nós idosos pela Assistência, que sempre nos trata com muito carinho. E hoje estamos recebendo também amigos de Santa Carmem e Feliz Natal com todo carinho e toda atenção que estão dando para eles. E a festa está muito linda, maravilhosa. Com as roupas coloridas a gente adora bagunçar, eu sou uma criança muito bagunceira, apesar dos meus 71 anos eu me sinto uma criança de 12 aninhos, ainda tenho muito pique e muita energia”, expôs Magdalena.