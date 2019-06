/ / Horta orgânica da Escola Aloísio produz verduras e legumes utilizados na merenda

As verduras, legumes e plantas medicinais são 100% orgânicas plantadas e cuidadas pelas merendeiras

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto através da Escola Municipal Aloísio Jacob Webler tem como projeto a horta orgânica, onde são plantadas uma variedade de verduras, plantas medicinais e legumes. Todos eles são utilizados pelas merendeiras para complementar a merenda que é ofertada para os alunos. A horta é cuidada pelas merendeiras que fizeram um curso sobre como preparar a terra e cultivar as hortaliças. A horta foi feita em parceria com a Secretaria de Agricultura que além de disponibilizar profissionais para ensinar as merendeiras a como preparar a terra de forma correta ainda fornece adubo orgânico de qualidade para a manutenção da horta.

“A horta faz parte do projeto da escola, as crianças juntamente com os professores de ciências já estavam trabalhando isso desde quando eu assumi a gestão da escola em 2016. Já teria que ter este espaço para eles estarem trabalhando com as crianças a questão do solo, do plantio. Elaboramos o projeto em implantamos em 2017, na Administração do prefeito Moacir. E eles começaram, mas nesse início não tinha muito preparo e no ano passado veio o curso para as merendeiras e para quem quisesse fazer e a dona Rosana nossa merendeira fez o curso e passou o conhecimento para a merendeira Maria Eunice e elas começaram a preparar a terra e a plantar. Nós pedimos a parceria com a Secretaria de Agricultura que com as experiência dos servidores eles foram nos atendendo e passando para nós de que forma trabalhar primeiro a terra e depois trabalhar o plantio. As crianças gostam bastante de observar a horta e ajudar na parte de cuidados com o mato”, destacou a gestora.

Na horta da unidade educacional é possível encontrar as plantas medicinais dipirona, anador, hortelã, boldo e erva cidreira. Todas utilizadas para fazer chás para as crianças, caso alguma venha a se sentir mal na escola. Também são encontradas verduras como rúcula, almeirão, couve, e o famoso cheiro verde a cebolinha e a salsinha. Além de legumes como tomate, pimentão, pimenta de cheiro e rabanete. Tudo que é colhido na horta é ofertado para as crianças na merenda escolar. De acordo com a Maria José Alves de Freitas Marocco diretora da Escola a horta é um projeto implantado em 2017, que auxilia na nutrição das crianças.

Maria Eunice que é merendeira da escola expôs com são feitos os cuidados da horta. “O cuidado principalmente deixar ela bem aguada, é cuidado com muito carinho. A gente tem uma parceria com a Secretaria de Agricultura que tem atendido a gente com muito carinho e toda vez que pedidos eles sempre nos atendem e nos trazem produtos para que a gente possa trabalhar na terra. Mas em questão da verdura e dos legumes que a gente planta são muito bem consumidos e aceitos pelas crianças. Tudo que colocamos para eles comerem na merenda eles comem tudo não sobre nada”, conclui a merendeira.

Por Dieny Vieira