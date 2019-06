/ / Homem não identificado está furtando celulares do bolso de mulheres em Guarantã do Norte

Um homem em uma motocicleta Yamaha modelo Fazer, de cor prata, está fazendo várias vítimas em Guarantã do Norte/MT. O mesmo aproveita a distração de mulheres com os celulares amostra no bolso para furta-lo.

Uma das vítimas estava trafegando pela Rua Genésio Mineto, na garupa de uma motocicleta, e ao chegar em frente a sua residência, o suspeito passou pela vítima e puxou o celular da marca Samsung modelo A5 cor rosa, que estava em seu bolso e fugiu do local tomando rumo ignorado.

Enquanto a polícia militar confeccionava o boletim de ocorrência do fato, uma segunda vítima chegou ao quartel da polícia militar informando que a mesma trafegava pela Avenida Senador Jonas Pinheiro, nas proximidades da Feira Municipal, quando o mesmo suspeito passou pela vítima e puxou o celular de seu bolso um celular Samsung J5 prime de cor rosa.

A polícia militar realizou rondas no intuito de localizar o suspeito, porém não obteve êxito.

Por O Território