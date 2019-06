/ / Guarantã do Norte realizou campeonato de Karatê

Guarantã do Norte/MT realizou o Campeonato de Karatê, nas mais diversas categorias, no masculino e Feminino e teve a participação de varias cidades da região norte do estado, além de participante da cidade de Rondonópolis. As disputas foram nas modalidades de Kata (performance de movimento) e o Kumite (luta).





O evento esportivo teve o apoio da prefeitura municipal, através do Departamento Municipal de desporto e da Secretaria Municipal de Ação Social, onde a maioria das crianças do município de Guarantã do Norte que estiveram participando, são alunos do projeto social. O evento aconteceu, no domingo (16), no Ginásio Municipal Bezerrão.





O evento deixou em evidência a determinação de professores e praticantes da modalidade que competiram e trocaram experiências durante todo o domingo. Muitos pais e familiares estiveram presentes no evento, apoiando e torcendo pelos filhos. O karatê como outros tipos de esporte influencia na formação do caráter das crianças e adolescentes.





A organização do evento esportivo foi do sensei, professor Adilson, um incansável batalhador do Karatê em Guarantã do Norte e toda a região, onde já levou o nome do município em varias competições nacional e internacional.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias