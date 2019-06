/ / Guarantã do Norte estará realizando o primeiro enduro de velocidade

No próximo dia 14/07, a cidade de Guarantã do Norte/MT, estará realizando o primeiro enduro de velocidade nas categorias, Importada pro, Importada Junior, Nacional Pro, Nacional Junior e OVER40, com a participação de pilotos de todos os estados.





www.cronorally.com.br As inscrições, já estão abertas e podem ser feitas online no site. Os 100 primeiros inscritos que confirmarem a inscrição terão direito a 1 Camiseta Manga Longa do evento.

O percurso terá 42 quilômetros de trilhas, com largada no sitio União, no pé da serra e chegada ao Balneário do Marino, no local haverá almoço, para todos os presentes, com valor popular. Antes da largada, no Posto trevão, será servido o café da manhã, após seguira para o local de largada, prevista para as 08h00min, com chega por volta das 11h30min.





No percurso os participantes estarão encontrando vários obstáculos a ser vencido, o que causa a prova ainda mais disputada, além dos adversários o participante também terá que superar os desafios encontrados na trilha.





Segundo um dos organizadores, a luta foi grande para estar trazendo o circuito para Guarantã do Norte, segundo ele, mesmo sendo um circuito mato-grossense, haverá pilotos de outros estados, como Tocantins, Pará, Rondônia, Acre e vários outros Estados. “Com muita luta conseguimos trazer para nosso município este circuito, onde haverá a participação de pilotos de vários estados, fazendo, com que a prova seja ainda mais disputada, elevando o nível da prova”, relatou o organizador e Piloto Alécio.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias