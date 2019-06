/ / Fanfarra e Banda Municipal de Vera ganham troféus pela participação no 1º Banfest

Cultura de Vera abrilhanta festival de Itanhangá com as corporações musicais

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Vera através do Departamento de Cultura esteve juntamente com a Banda e a Fanfarra Municipal de Vera Mestre Toninho (FAMVER) neste domingo (23) participando do 1º Banfest do Município de Itanhangá, onde as corporações musicais representaram a cultura verense, trazendo para a cidade dois troféus pela brilhante participação. Além das corporações de Vera e Itanhangá várias bandas e fanfarras de diversas cidades do Norte, da Capital e do Nordeste do Estado de Mato Grosso estiveram presentes abrilhantando o festival.

De acordo com o Chefe do Departamento de Cultura Rodrigo Gomes, foi de grande valia estar com as duas corporações participando deste festival. “Foi muito valoroso e grandioso, o 1º Banfest de Itanhangá um município de porte pequeno, mas com grande garra e êxito no que faz. Fomos muito bem recebidos tanto com a Fanfarra Mestre Toninho quanto com a nossa Banda Municipal. Foi montada uma estrutura exclusiva para a nossa Banda. A nossa fanfarra mais uma vez brilhou na avenida recebendo aplausos e elogios da população de itanhangá. Foi muito satisfatório sairmos do nosso município para nos apresentar e sermos tão bem recebidos. Isso sem falar que pudemos trazer para a cidade de Vera dois troféus pela participação no festival”, destacou Rodrigo.

Esta não é a primeira vez que Vera é convidada para estar presente em um evento em Itanhangá em março deste ano a equipe do Departamento de Cultura de Vera juntamente com a Banda Municipal esteve no município, onde se apresentou durante a inauguração do Centro Cultural da cidade. Rodrigo Gomes aproveitou para agradecer a Administração Municipal de Vera pelo apoio a cultura e a Gestão de Itanhangá pelo convite e pelo carinho que tem com as corporações.

“Quero expressar o meu carinho, pela secretária de Educação e Cultura, Silvana Bess e pela ilustre maestrina Maria de Lurdes Pereira que é um show de pessoa e de maestrina, e ao prefeito Edu que nos recebeu muito bem, com uma programação especial para nossa Banda pela qual ele é apaixonado e acabou pedindo mais músicas. A nossa Fanfarra também teve um destaque muito grande.

Tivemos a participação do balizador Renan que veio recentemente do Acre que desfilou juntamente com a nossa corporação, então o resultado foi muito positivo. Preciso agradecer a Administração Municipal de Vera por acreditar e incentivar a Cultura, e nos liberar para levarmos as nossas corporações para brilhar em outros municípios, em nome do prefeito Moacir Luiz Giacomelli, e da secretária de Educação Cecília Gabriela Moraes, e do secretário de Administração e Finanças Roberto Carlos Dambros. E também quero agradecer a Gestão de Itanhangá. E não posso deixar de agradecer toda a equipe da cultura, pessoas fantásticas em que eu tenho total confiança, e todo mérito é dessa equipe que está comigo e que faz acontecer”, concluiu Gomes.

Por Dieny Vieira