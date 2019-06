/ / Faculdade Unifama irá ampliar suas instalações, com mais uma passarela

O Diretor-presidente da Faculdade Unifama, Cássio Brizzi Trizzi, apresentou, no dia 10 de junho , durante reunião com o prefeito do município de Guarantã do Norte, Erico Stevan Goncalves, o projeto de ampliação da Faculdade Unifama de Guarantã do Norte, que contará com mais uma passarela, dessa vez , sobre a Avenida Lions Clube. O novo prédio terá 6 mil m2, 3 pisos, salas de aula, setor Administrativo e Auditório.

Além de apresentar o novo projeto ao prefeito, o Diretor estendeu o pedido de pavimentação asfáltica para todo o Bairro Aeroporto.

“Nossa missão é caminharmos juntos em prol do desenvolvimento de nossa região, investindo na qualidade de ensino, infraestrutura, equipamentos adequados, professores qualificados e novos cursos”, pontuou o diretor.

Ele agradeceu toda a população que acredita na Instituição de Ensino: “O nosso agradecimento a todos que nos apoiam e acreditam na Faculdade Unifama, em especial a toda população de Guarantã e região, nossos acadêmicos, professores e colaboradores!”.

Ascom/Unifama