/ / Faculdade Unifama abre inscrições para o Vestibular 2019/02

Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2019/02 da Faculdade Unifama, de Guarantã do Norte. As inscrições podem ser feitas através do site da Instituição ou pelo telefone. O vestibular será realizado no dia 20 de julho, às 14h, na sede da Instituição.

O candidato concorrerá a bolsas de estudos, sendo obtida pela nota de classificação da prova. A taxa de inscrição é gratuita.

A Faculdade Unifama, pioneira no Ensino Superior no extremo norte de Mato Grosso, faz parte do seleto grupo do MEC, com cursos autorizados com notas máximas, sendo referência na qualidade de Ensino.

Quer fazer um curso Superior de qua lidade?

São 16 opções de cursos:

Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Letras – Português/ Espanhol, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação e Tecnologia em Agronegócio.

Tel: (66) 3552 1965/ Whatsapp: (66) 99635 61 31/ Site: https://vestibular.faculdadeunifama.com.br/

