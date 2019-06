/ / Enfermeiros e Coordenador da Vigilância Ambiental participaram da a 1ª Oficina de Territorialização

Essa oficina buscou trazer ferramentas sobre a estratificação e integração da assistência básica, para que a Secretaria conheça a população, saiba por que a população procura as unidades de saúde, saber quais são as vulnerabilidades da população, quais as áreas de maior vulnerabilidade justamente para organizar o sérvio de saúde e mostrar como trabalhar de fato com a territorialização. A ação foi realizada pela Região de Saúde, juntamente com a Comissão Estadual Permanentes de Integração Ensino-Serviço (Cies) Regional. A oficina também aconteceu em Cuiabá no mês de maio.