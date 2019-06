/ / Em busca da vaga à próxima fase da Série D, Juliano alerta elenco do Hercílio Luz: “Ligados até o fim”

Com a derrota para o Novorizontino na última rodada e, consequentemente, a perda da liderança do grupo A14, o Hercílio Luz terá que buscar uma vaga que ficará com os quinze melhores segundos colocados.





A grande decisão acontecerá no próximo domingo (09), às 18 horas, no estádio municipal Juiz de Fora, em Minas Gerais. “Infelizmente tentamos de tudo contra o Novorizontino, mas acabamos derrotados dentro de casa. Agora é ter paciência e inteligência para buscar essa vaga longe dos nossos torcedores. Temos que ficar ligados até o fim”, revelou Juliano, um dos destaques do Leão do Sul na competição.





Com nove pontos conquistados em cinco jogos, o Hercílio Luz quer buscar a vitória para não precisar torcer por outros resultados. “Se a gente vencer estaremos na próxima fase, então nosso pensamento é de buscar esse resultado. Não queremos depender de ninguém e temos condições de conquistar os três pontos contra o Tupi mesmo jogando na casa deles”, destacou Juliano.





Das outras equipes catarinenses na competição, o Brusque, com 100% de aproveitamento, já garantiu vaga à próxima fase enquanto o Atlético Tubarão, com quatro pontos conquistados, não tem chances de classificação.





Foto Anexada: Divulgação/Hercílio Luz Foto Anexada: Divulgação/Hercílio Luz

Assessor de Imprensa