/ / Deputado Elizeu Nascimento é homenageado pelo Bope

Cinco policiais passam a integrar o efetivo da "tropa de elite" da Polícia Militar de MT

O deputado Elizeu Nascimento (DC) participou, na última segunda-feira (10), da solenidade de encerramento do 6° curso de Ações Táticas Especiais do Batalhão de Operação Policiais Especiais (Bope). O evento aconteceu na sede do Batalhão, em Cuiabá.

Durante a formatura, o parlamentar foi homenageado pelo batalhão Bope, a condecoração foi entregue pela colaboração e empenho na realização do 6° Curso Tática Especiais da Policia Militar de Mato Grosso.

O curso tem como objetivo preparar o policial militar para o desempenho das atividades empregadas na resolução das situações de maiores complexidade.

“Fico feliz, em participar da formação desses novos profissionais. Sabemos que o Bope é uma unidade de extrema importância na PM e que fazer parte desta equipe é um momento único e de muita honra para o policial. Sejam bem-vindos; a Polícia Militar tem muito orgulho de cada um de vocês”, destacou Elizeu.

Durante a solenidade, o comandante-geral da PMMT-coronel Jonildo José de Assis ressaltou que o início do curso teve 16 alunos, mas finalizou com 5 formandos. Após uma carga horária de 465 horas-aulas, processo seletivo rigoroso, com testes de aptidão física, tiro, avaliação psicológica e social.

“Agora são homens formados pelo Bobe, eles acabam de receber o brevê do curso de Ações Táticas Especiais, são policiais capacitados, doutrinados, tecnicamente preparados para superar toda e qualquer dificuldade. São 5 policiais prontos para combater o crime em todo o estado de Mato Grosso”, declarou o comandante.