/ / Deputado diz que MEC vai liberar verbas para concluir 8 escolas técnicas; 3 são no Nortão

O deputado federal Leonardo Albuquerque (Solidariedade) disse, na tarde de terça-feira (11/06), que o governo federal vai liberar R$ 15 milhões para concluir as obras de oito Escolas Técnicas Estaduais que estão paradas em Mato Grosso em Cuiabá, Cáceres, Juara, Água Boa, Primavera do Leste, Campo Verde, Sorriso e Matupá. Com a liberação do orçamento no ministério da Educação, o próximo passo será garantir os recursos financeiros junto ao Ministério da Economia. Não foi mencionado quando o dinheiro sai.

Os convênios entre Governo do Estado e Ministério da Educação para aporte de recurso federal na construção das escolas técnicas estaduais foram assinados em 2008 e 2009. As obras começaram em 2010 e tiveram problemas pela falta de recursos tanto na esfera federal quanto estadual. Em 2015, algumas obras foram retomadas. Parte delas está com mais de 80% das obras executadas.

Em fevereiro passado, o deputado encaminhou a demanda à secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e cobrou a autorização de empenho e liberação de pagamentos das verbas federais. O mesmo pedido foi feito ao ministério da Educação e Fundo Nacional da Educação reiteradas vezes.

“A educação é o principal instrumento de transformação social. Continuo acompanhando de perto essa demanda. E estar na inauguração dessas Escolas Técnicas será uma grande vitória para Mato Grosso”, declarou.