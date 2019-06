/ / Criminoso capota veículo durante perseguição e acaba preso com mais de 500 kg de droga em Mato Grosso

O jovem, de 18 anos, e sua acompanhante, uma adolescente, de 17, foram detidos, hoje de madrugada, com 511,1 quilos de substância análoga a maconha, na BR-163, em Rondonópolis (212 km de Cuiabá). De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal mandou que parassem o veículo Renault Duster preto, mas o condutor desobedeceu e fugiu.

Houve o acompanhamento tático por cerca de 20 quilômetros, quando o motorista acabou saindo da pista e capotou o veículo. Durante a abordagem foram localizados 586 tabletes de droga. De acordo com a assessoria da PRF, o condutor e a passageira foram socorridos com lesões leves e receberam alta pouco tempo depois.

A polícia constatou ainda que o veículo estava com placas clonadas e tinha sido roubado. O condutor confessou que pegou a droga em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e levaria até Cuiabá. Não foi informado quanto receberia e para quem entregaria.

Por Redação Só Notícias (fotos: assessoria)