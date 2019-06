/ / Comando da 9ª Região Militar abre inscrições para militares temporários em diversas áreas no MS, MT e Aragarças (GO)

O Exército Brasileiro abriu inscrições para militares temporários na área da 9ª Região Militar, que compreende os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além do município de Aragarças ( GO ) . O número de vagas não é divulgado no início do processo, devido à movimentação de oficiais de carreira, sendo montado, assim, um cadastro reserva para as áreas. Os salários podem chegar a quase R$ 7 mil, mais benefícios, segundo a tabela do Ministério da Defesa.

A seleção será composta de inscrição eletrônica, entrega da documentação para os candidatos inscritos e pré-selecionados para a 2ª e tapa, entrevista e avaliação curricular, presencial e apenas para os candidatos que entregaram a documentação, inspeção de saúde e exame de aptidão física. Os candidatos devem cumprir todas as exigências previstas nos Avisos de Convocação.

A primeira seleção é para Oficial Farmacêutico, Dentista e Veterinário Temporário . Há vagas para graduados e também para quem tem pós-graduação. As inscrições devem ser feitas de 2 a 10 de julho , no endereço eletrônico www.9rm.eb.mil.br . Há vagas paras as cidades de Campo Grande ( MS ) , Aquidau a na ( MS ) , Nioaque ( MS ) , Porto Murtinho ( MS ) , Ladário ( MS ) , Cáceres ( MT ) e Cuiabá ( MT ) .

A segunda seleção é para Oficial Técnico Temporário . Há vagas para os graduados com ensino superior nas áreas do Magistério, Arquitetura e Urbanismo, Serviço Social, Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição, Engenharia Eletrônica, Engenharia Civil, Administração, Ciências Contábeis, Psicologia, Comunicação Social, Direito e Informática . As localidades com previsão de abertura de vagas são Campo Grande ( MS ) , Dourados ( MS ) e Cuiabá ( MT ) .

A terceira seleção é para Sargento Temporário. Há vagas para Campo Grande ( MS ) , Corumbá ( MS ) , Dourados ( MS ) , Ponta Porã ( MS ) , Amambai ( MS ) , Porto Murtinho ( MS ) , Cáceres ( MT ) , Cuiabá ( MT ) e Aragarças ( GO ) .

As vagas são para as áreas de Contabilidade, Administração, Logística, Enfermagem, Nutrição e Dietética, Radiologia, Análises Clínicas, Farmácia, Informática, Manutenção Automotiva, Mecânica, Manutenção em Aeronaves, Edificações, Infraestrutura Escolar e Multimeios Didáticos , na qual o candidato deve possuir curso técnico na área que vier concorrer.

A última seleção é para Cabo Especialista Temporário . A inscrição é para possuidores de Ensino Fundamental completo e Curso Profissionalizante para Cozinheiro, Auxiliar de Refrigeração, Auxiliar de Solda, Ajudante de Eletricista Predial e Motorista Categoria “D” ou “E ”. A previsão de vagas é para Campo Grande ( MS ) , Ponta Porã ( MS ) , Jardim ( MS ) , Cáceres ( MT ) e Cuiabá ( MT ) .

Para mais informações, basta acessar o site da 9ª RM: Processo Seletivo

Ten Anunciação

Com Soc da 9ª RM