/ / Com assistências, 56% de aproveitamento e atuações convincentes pré Copa América, Patric enaltece primeiro semestre no Atlético Mineiro

Positivo. É assim que o lateral-direito Patric avalia o seu primeiro semestre com a camisa do Atlético Mineiro. Os números são aliados para comprovar a opinião do atleta. Ele participou de 19 partidas neste ano pelo Galo com nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas, num aproveitamento de 56% de aproveitamento. Além disso, deu três assistências, sendo duas delas na Libertadores e uma no Campeonato Brasileiro.





Além dos números, vale ressaltar que Patric fechou com chave de ouro o primeiro semestre, com atuações positivas, ajudando o Galo a não ser vazado em duelos importantes, como diante do Santos pela Copa do Brasil; Union La Calera pela Copa Sul-Americana e o CSA pelo Campeonato Brasileiro. “Esses seis primeiros meses de 2019 foram puxados, de jogos importantíssimos e, apesar das dificuldades, acredito que estamos fazendo uma temporada positiva. Individualmente venho procurando melhorar a cada dia. Tive uma sequência de jogos boa antes da parada da Copa América. Procurei evoluir a cada jogo em quesitos importantes como desarmes e passes. Creio que aproveitei as oportunidades que me foram dadas”, avalia o camisa 2.





Patric, como uma das referências do elenco atleticano, valoriza a união do clube em busca de um grande segundo semestre, onde disputarão a Copa do Brasil (quartas de final), Sul-Americana (oitavas de final) e Campeonato Brasileiro (quinto lugar). “Vejo uma sinergia de todos os envolvidos no Galo: funcionários, diretoria, elenco de jogadores, torcida e comissão técnica. Precisamos manter isso para termos sucesso nas competições que seguimos adiante. Juntos somos mais fortes, sempre pensando e trabalhando positivamente, pois queremos fazer história com essa camisa tão importante”, conclui o jogador que nessa sequência de boas atuações demonstrou versatilidade ao atuar também na lateral-esquerda.







Fotos: Bruno Cantini/Atlético Mineiro

Assessor de Imprensa