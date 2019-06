/ / Com 11 gols em 14 jogos, Anderson Lopes balança as redes novamente e comemora classificação às quartas de final da Copa da Liga Japonesa

O atacante Anderson Lopes segue brilhando no Japão. Desde o seu retorno ao time, após lesão no joelho, o brasileiro vem sendo decisivo para o Consadole Sapporo.

Aliás, antes mesma da lesão, o jogador já vinha mostrando grande desempenho em campo, tanto é que acumulava oito gols e duas assistências em 10 jogos. Agora, após um mês de recuperação, foram três gols em quatro partidas. Além disso, mantém invencibilidade de sete jogos, sendo seis vitórias e um empate.





E tem mais. Ontem (26), após marcar seu 11º gol em 14 confrontos com a camisa do Consadole, Anderson Lopes garantiu a classificação da equipe para as quartas de final da Copa da Liga Japonesa. O time do brasileiro, que já havia vencido fora de casa o primeiro jogo por 2 a 1, repetiu o placar e eliminou o Jubilo Iwata da competição. “Bom demais, estou muito feliz. As coisas estão dando certo e os gols estão saindo naturalmente. Como eu sempre digo, quero fazer o meu melhor para retribuir todo o apoio que recebo do clube e dos torcedores. É um momento muito bom pra mim aqui no Japão e quero que continue assim. Estou muito motivado”, destacou o atleta, que é o artilheiro da equipe na temporada.









No domingo (30), a equipe do brasileiro enfrenta fora de casa o Vegalta Sendai.



Na 5ª colocação da J-League, a primeira divisão do Campeonato Japonês, o Consadole luta para encostar no líder, o Tokyo, que soma seis pontos a mais na classificação. “A próxima rodada é a última do turno. Acho que a avaliação é positiva, nossa equipe vem conseguindo um equilíbrio nas partidas. Agora é seguir focado e manter essa mesma pegada para o returno. Temos que aproveitar os confrontos diretos para tirar essa diferença de pontos”, concluiu.No domingo (30), a equipe do brasileiro enfrenta fora de casa o Vegalta Sendai.

Foto: Divulgação/Consadole Sapporo

Assessor de Imprensa