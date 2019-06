/ / Classificado para as oitavas da Série D, Marcos Serrato diz que Ituano está preparado para brigar pelo acesso

Após vencer a primeira partida em casa por 2×1, o Ituano foi até Poços de Caldas, no interior de Minas Gerais, e confirmou sua vaga nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D ao superar novamente a Caldense, desta vez pelo placar de 2×0.





Um dos destaques da equipe na temporada, Marcos Serrato garante que a equipe está preparada e focada para brigar até o final pelo acesso. “Nosso grupo tem muita qualidade. Estamos fechados para buscar esse acesso que será tão importante para o clube e para nós jogadores”, revelou o meia que possui 44 jogos com a camisa do time paulista.





Com três gols na temporada, Serrato sabe que o caminho para conquistar uma vaga na Série C é longo e difícil. “Estamos pensando jogo a jogo. O equilíbrio é muito grande e as dificuldades serão imensas, porém confiamos na nossa equipe e no apoio do nosso torcedor. Juntos vamos lutar até o fim para alcançar nossos objetivos”, finalizou.





Na próxima fase o Ituano enfrentará o Vitória/ES. A primeira partida está marcada para domingo (30), às 15 horas, no Espírito Santo. Já o jogo da volta acontece no dia 06 de julho, às 19 horas, em Itu.







Foto Anexada: Divulgação/Ituano Foto Anexada: Divulgação/Ituano

