/ / CBF divulga tabela da Copa Verde e Cuiabá, Sinop e Luverdense esperam por adversários das oitavas

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela básica da Copa Verde deste ano. A competição contará com 24 times das regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste, em sistema eliminatório. O campeão entrará diretamente nas oitavas de finais da Copa do Brasil, em 2020. Cuiabá, Luverdense e Sinop serão os representantes de Mato Grosso no torneio.

O Cuiabá, campeão do torneio em 2015, terá como adversário nas oitavas de final o classificado entre Iporá de Goiás e Real Noroeste do Espirito Santo. O Luverdense, campeão da Copa Verde 2017, estreia no torneio deste ano, contra o vencedor do confronto de Galvez do Acre e União ABC do Mato Grosso do Sul.

O Sinop, por sua vez, fará sua estreia na competição enfrentando o classificado entre Costa Rica de Mato Grosso do Sul e Genus de Rondônia.

Nos três confrontos, nossos representantes jogarão a primeira partida fora de casa, e os jogos de volta, serão em Mato Grosso.

Os confrontos de ida serão nos dias 7 ou 8 de agosto, enquanto a volta deve ocorrer entre 14 e 15 do mesmo mês.