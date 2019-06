/ / Carro pequeno pode ficar caro demais e desaparecer com novas tecnologias

De acordo com o site Automotive News, os europeus terão de repensar a predileção por carros pequenos, sofisticados e com preço acessível. A mudança ocorre em razão do impacto provocado pela legislação mais rígida sobre a produção de dióxido de carbono no Velho Continente.





Segundo analistas que conversaram com a publicação, a velha tradição do domínio do carro pequeno está em xeque. Por isso, várias montadoras já estão repensando e vários carros poderão sair - ou já estão saindo - de linha.

Montadoras reavaliando estratégias na Europa PSA: Peugeot e Citroën disseram que 108 e C1 (a combustão) não sobreviverão.





Karl e Adam sairão de linha na Opel. Ford: Ka+, construído na Índia, deixará de ser exportado para a Europa. Grupo Volkswagen: está se preparando para largar as versões de motores de combustão do Up.





Como consequência, é quase certo que Seat Mii e Skoda Citigo movidos a gasolina também desaparecerão. Daimler: irá passar a produção e o desenvolvimento de sua marca Smart para a China, onde será construído exclusivamente a partir de 2022, como parte de uma joint venture com a Zhejiang Geely Holding Group.





A decisão também coloca um ponto de interrogação sobre o

de interrogação sobre o minicarro Renault Twingo, que foi desenvolvido junto com a atual linha de modelos Smart.

Do Uol