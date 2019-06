/ / Beneficiários devem ficar atentos às mensagens no extrato de pagamento do Bolsa Família

Os beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) devem ficar atentos às mensagens disponibilizadas no extrato de pagamento do benefício. No comprovante há avisos e recomendações importantes que podem implicar no recebimento dos valores, tais como: o valor sacado pelo beneficiário, os dados referentes ao Número de Identificação Social (NIS), o período de atualização cadastral, alertas sobre descumprimento de condicionalidades, entre outras.

De acordo com a superintendente de Benefícios, Programas e Projetos Socioassistênciais do Sistema Único de Assistência Social (SBPPS/SUAS) da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Cristina Caputi, o extrato traz informações importantes que podem evitar eventuais bloqueios aos beneficiários do programa.

Em todo estado de Mato Grosso, o Programa Bolsa Família (PBF) beneficiou, no mês de maio de 2019, 161.787 famílias, representando uma cobertura de 87,4 % da estimativa de famílias pobres no estado, conforme estimativa do Censo 2010. O valor total de recursos financeiros pagos às famílias beneficiárias foi de R$ 27 milhões.

Para ter acesso ao Programa Bolsa Família é necessário estar inserido no Cadastro único (CadÚnico) do governo federal e atender aos critérios do Programa que é voltado às famílias extremamente pobres, com renda per capita mensal de até R$ 89 e famílias pobres com renda per capita mensal de R$ 89,01 a R$ 178. Os beneficiários recebem o dinheiro mensalmente, em contrapartida, devem manter os cadastros atualizados e cumprirem compromissos nas áreas da saúde e educação.