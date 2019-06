/ / Autor do gol da última vitória da Chape fora de casa, Diego Torres almeja novo sucesso como visitante diante do Goiás: “Queremos a parte de cima da tabela”

Goiás e Chapecoense medem forças na próxima segunda-feira, às 20h, no estádio Serra Dourada e fecharão a oitava rodada da Série A. No seu último jogo como visitante, a Chape superou o Cruzeiro por 2×1.





Quem teve papel fundamental para o sucesso do alviverde catarinense longe de Chapecó foi o meia Diego Torres, que marcou o gol da vitória do time comandado por Ney Franco. Prestes a disputar mais um jogo como visitante, o atleta argentino sonha com mais uma oportunidade de mostrar seu valor. “Pude fazer um gol que foi muito especial diante do Cruzeiro e que garantiram três pontos importantes para a Chapecoense. Agora teremos esse jogo contra o Goiás, que certamente será muito difícil. Sigo trabalhando forte em busca de oportunidades. Se tiver chance de atuar farei de tudo para ajudar, quem sabe, em mais uma vitória da Chape fora de casa”, comentou o camisa 12.





Já com experiência de ter disputado o Brasileirão na temporada passada, Diego Torres acredita que a Chapecoense pode fazer uma campanha neste ano melhor do que foi o 14º lugar de 2018. Para isso, fechar esse período pré-Copa América com bons resultados é fundamental. “Nosso time é muito forte e unido. Temos conversado muito de fazermos seis pontos nesses dois jogos que restam antes da pausa. Isso dará mais confiança para preparar o time visando a sequência do Brasileirão. Queremos a parte de cima da tabela, brigando pelas melhores colocações”, concluiu.







