/ / Após receber revitalização quadra de esportes do bairro Bom Jesus de Vera é alvo de vandalismo

O local será mantido aberto para continuar com os projetos sociais para as crianças e adolescentes da localidade

A Administração Municipal de Vera deu início no mês de abril a revitalização da quadra de esportes do bairro Bom Jesus. O trabalho realizado no local foi à pintura da quadra poliesportiva e de toda a parte interna da quadra. Onde havia sido investido cerca de R$ 20 mil reais. Para finalizar a revitalização do local faltava ainda a pintura dos banheiros e da parte externa, trabalho que teria tido continuidade nesta segunda-feira (03) se o local não tivesse sido alvo de vandalismo.

De acordo com o diretor do Departamento de Esportes Sérgio Luiz Webler, responsável pela quadra na manhã desta segunda (03) ao chegar ao local com o pintor para dar continuidade ao trabalho percebeu que a quadra tinha sido alvo de vandalismo e que a mesma estava toda pichada. Segundo Sérgio os vândalos teriam pulado para dentro da quadra pela lateral, arrombado uma porta, pegado os restos de tinta que foram usadas para pintar a quadra e feito a pichação.

A tinta foi jogada na quadra de forma que montes de tinta altos ficaram sobre ela. As paredes e portas também foram pichadas com algumas letras como C.V e P.C.C. Devido ao ato de vandalismo todo o trabalho que havia sido realizado no local acabou sendo perdido. O diretor do Departamento de Esportes explicou que será registrado um boletim de ocorrências sobre a situação e que a Prefeitura não poderá arcar novamente com a pintura do local.

“A gente que é amante do esporte, do futsal, do basquete e do voleibol práticas que estavam sendo feitas neste ginásio, sabemos o trabalho que a administração pública estava tendo para deixar isso aqui em perfeito estado para o uso da população. Estava uma coisa linda a pintura que usaram, a tinta que usaram, coisa de primeira qualidade. E quando chegamos aqui para abrir para os pintores terminarem os trabalhos que seria a parte externa e a parte dos banheiros, me deparei com essa situação. É muito triste saber que o poder público luta para trazer o melhor para a sociedade e por causa de alguns vândalos acaba acontecendo algo assim. E é a sociedade verense que acaba sendo prejudicada por que é um espaço a menos de entretenimento para a população”, destacou Sérgio.

Ele explicou ainda que todo trabalho feito foi de fato perdido e como a tinta é própria para quadra de esportes, a mesma teria que ser lixada e toda repintada. “Coloquei a situação para a Administração Municipal e no decorrer da semana vamos ver qual será a decisão a ser tomada. Este trabalho teria que ser todo refeito, por que do jeito que esta tinta está aqui, infelizmente o trabalho que foi feito na quadra foi todo perdido. Vou procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrências sobre a situação, porque aqui podemos perceber que houve uma invasão. Eles pularam o muro e arrombaram a porta do banheiro, pegaram as latas de tinta, e acabaram fazendo esta sujeira na quadra. E vamos ver quais serão as medidas que as autoridades vão tomar”, expôs.

A quadra de esportes do bairro é usada por voluntários para desenvolver projetos sociais de voleibol e patinação voltados para as crianças e adolescentes do bairro. Algumas delas se mostraram muito tristes com a situação. Maria Eduarda, Tainara e Isabela participavam dos projetos e praticavam na quadra as duas modalidades esportivas.

“É bem triste a gente achava que já ia começar o vôlei e a patinação e tudo mais e agora não sabemos mais se vai começar, porque fizeram essa coisa horrível aqui na quadra. E eu gostava muito de poder vir praticar vôlei e a patinação. A gente estava esperando a professora vir para gente poder patinar e brincar e fizeram isso. A quadra estava ficando muito caprichada, eles capricharam bastante para fazer o melhor para gente né, mas agora fizeram isso com a quadra e a gente ficou muito triste”, concluíram as meninas.

Por Dieny Vieira