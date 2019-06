/ / Prefeito de Guarantã do Norte Envia ao Legislativo Projetos de Leis para pavimentação da Av. Lions Clube

Após intensos trâmites burocráticos o prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves, encaminhou ao Poder Legislativo Municipal, Projetos de Leis solicitando autorização para abertura de créditos visando dar início aos serviços de pavimentação da Avenida Lions Clube.

Foram encaminhados dois Projetos de Leis, um deles solicitando Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 2.146.457,94 (Dois Milhões Cento e Quarenta e Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos) e outro Projeto de Lei solicitando abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 382.578,66 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos) valor este que representa a contrapartida do município para o financiamento integral da referida obra.

A pavimentação da Avenida Lions Clube é um sonho da população que se arrasta por muitos anos. Em 2017 o prefeito Érico trabalhou para elaborar o plano altimétrico e o devido projeto. Em 2018 as ações foram para viabilizar os recursos que acabam de ser liberado.

O prefeito de Guarantã do Norte continua as articulações em Brasília para a liberação de novos recursos para pavimentar outras ruas e avenidas do município.

Todo o perímetro urbano tem seu plano altimétrico e diversas ruas já estão com o projeto pronto aguardando a liberação de recursos.

Érico Stevan também trabalha junto ao governo do estado de Mato Grosso para viabilizar outros recursos incluindo pavimentação asfáltica.

“Fizemos esse compromisso com a nossa população de fazermos pavimentação e estamos trabalhando firme nesse proposito. Apesar da situação econômica do país, do estado e do município não ser muito favorável, vamos nos esforçar para fazer o máximo possível de pavimentação na nossa cidade. Tenho certeza que logo a situação se normaliza e ai teremos mais recursos tanto do governo federal como do estado.”´concluiu o prefeito Érico.

Assessoria