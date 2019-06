/ / Agentes de Tributos Estaduais interceptam carga com mais de 200 toneladas de milho sem nota fiscal na divisa entre Mato Grosso e Goiás

Mercadoria seguia transportada por cinco carretas em comboio

Duas ocorrências envolvendo apreensão de produtos sem nota fiscal foram registradas no Posto de Fiscalização de Alto Araguaia, na divisa com o estado de Goiás, a cerca de 420 Km de Cuiabá, no plantão desta quarta-feira (05/06).



Na primeira delas, os agentes encontraram cerca de 15 mil peças de roupas, avaliadas em aproximadamente R$ 260.000, no bagageiro de um ônibus de viagem, sem qualquer tipo de documentação sobre destino e origem. Um auto de infração foi gerado no montante de R$ 180.000, entre ICMS devido e multa.



Em outra ocorrência, a mercadoria apreendida compreendia mais de 200 toneladas de milho. O produto estava sendo transportado por cinco carretas que seguiam em comboio. Neste caso, após a constatação da irregularidade na documentação fiscal, os agentes de tributos elaboraram um auto de infração no valor de R$ 152.000.

O presidente do Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização de Mato Grosso (Siprotaf-MT), Leovaldo Duarte, destaca que as equipes que atuam nos postos fiscais trabalham em parceria com um sistema de inteligência, o que permite abordagens mais assertivas. "Os agentes trabalham de forma integrada com o monitoramento feito também através da delegacia virtual, desta forma, é possível fazer abordagens em veículos que já foram identificados como suspeitos de não possuírem a documentação obrigatória, o que torna nosso trabalho mais eficiente".





Fonte: Assessoria Siprotaf-MT