/ / Acadêmicos de Odontologia da Faculdade Unifama realizam trabalho de promoção e prevenção em saúde bucal em Escola de Matupá

Os acadêmicos do 1º semestre de Odontologia, da Faculdade Unifama realizaram um trabalho de promoção e prevenção em saúde bucal, na última sexta-feira (31), na Escola Municipal Jane Pereira Lopes, em Matupá.

Durante o dia, os acadêmicos ministraram a palestra: "Educação em Saúde Bucal e Prevenção do Câncer Bucal" e encenaram peças teatrais sobre técnicas de escovação, uso do fio dental, flúor, cárie e higiene bucal para os alunos da Escola.

Organizado pela coordenadora do curso, prof. Caline Noro de Souza e professora Helena Bertinetti, o projeto, referente à disciplina de Saúde Coletiva I, buscou também disseminar a importância do Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado em 31 de maio.

Segundo a coordenadora Caline, o objetivo do projeto foi trabalhar, junto aos alunos e à comunidade, a importância da prevenção em saúde bucal, bem como a promoção de saúde como um todo.

"Uma das funções do Cirurgião Dentista é promover a saúde coletiva, bem como a saúde bucal, logo, é extremamente importante inserir o aluno desde o primeiro momento neste envolvimento com a comunidade, auxiliar na formação acadêmica como um todo. Em um segundo momento, conseguimos levar o aluno a trabalhar em equipe, com responsabilidade nos conhecimentos adquiridos, prestando serviços à comunidade", acrescentou a coordenadora.

Ascom/Unifama