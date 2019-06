/ / Acadêmicos da Faculdade Unifama promovem Pit Stop do Dia Mundial do Meio Ambiente

Os acadêmicos dos cursos de Agronomia e Tecnologia em Agronegócio da Faculdade Unifama, através da parceria com a EMPAER-MT, promovem um Pit Stop do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. O Pit Stop será realizado nesta quarta-feira (5), em Guarantã do Norte, na Rua Genésio Minetto, em frente à EMPAER (próximo ao Banco do Brasil), das 8 às 10 horas.

Durante o Pit Stop, os acadêmicos irão realizar um trabalho de conscientização da população sobre o que são Quintais Agroflorestais e sua importância, além de distribuírem mudas de plantas para as pessoas levarem para casa.

O quintal agroflorestal é a área destinada ao plantio de um conjunto de espécies florestais, agrícolas, medicinais e ornamentais, ao redor da residência. Os quintais apresentam importantes funções como ecológica, de segurança alimentar e fonte de renda para o agricultor.

O projeto é desenvolvido pela EMPAER, em parceria com a Faculdade Unifama e tem o apoio da Prefeitura Municipal – SEDEC.

Ascom/Unifama