/ / 3° Congresso Brasileiro de Boas Práticas em Contratos e Compras Públicas, representante de Guarantã esteve participand

O coordenador de licitação de Guarantã do Norte, Gutenberg Xavier Alves dos Santos, aproveitou a participação no “3° Congresso Brasileiro de Boas Práticas em Contratos e Compras Públicas”, realizado no Centro de Eventos do Pantanal, de 17 a 19/06, em Cuiabá, para trocar experiências com colegas de outros municípios e absorver todo o conteúdo apresentado durante os três dias do evento.

“Coisas aplicadas em outros lugares e muito do que foi dito nas palestras eu não tinha conhe cimento ou não usava por não saber como operacionalizar. A legislação é complexa e por vezes difícil”, constata, acrescentando que esse tipo de evento é muito produtivo e ajuda quem está na ponta.





Ele revelou, por exemplo, que não aplica nas licitações do município o favorecimento às micro e pequenas empresas, previsto na Lei Geral das MPEs (Lei Complementar 123/2006), mas que está buscando implementar esse aspecto da Lei, considerado por ele importante para a economia local. No entanto, segundo ele, as empresas locais têm muitas dificuldades com documentação de um modo geral, sem falar que há um descrédito com relação às licitações públicas por parte de alguns empresários.





Sobre a parceria com o Sebrae no programa Cidade Empreendedora e Sustentável, ele considera que os resultados estão sendo muito bons, embora reconheça que há resistência de alguns. “Tudo que é novo gera desconforto, mas os servidores públicos precisam entender que estamos fazendo algo novo pelo município onde vivemos com nossas famílias”